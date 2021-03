Mara Maionchi show a Domenica In | l’attacco irriverente a Morgan in diretta | “Gli darei due schiaffi”

(Di domenica 28 marzo 2021)Venier accoglie nello studio diIn un’altra popolare ‘’ del piccolo schermo:. La giudice di X-Factor e talent scout della musica italiana si racconta a 360° e non mancano le sorprese per lei. In video-collegamento con il programma, infatti, c’è: nel corso di un divertente scambio di opinioni lalo rimprovera senza peli sulla lingua.: produttrice e talent scout Vulcanica, ironica e senza peli sulla lingua,è uno dei volti più apprezzati del panorama televisivo italiano. Vera e propria talent scout della musica italiana, la produttrice discografica è divenuta icona del programma X-Factor di cui è giudice. Grazie alle sue ...

Advertising

infoitcultura : Mara Maionchi definisce Simona Ventura “una signora della tv” di fronte a Mara Venier - infoitcultura : Mara Venier e Mara Maionchi, nuovo progetto insieme? L’indiscrezione - Niklaus_R : RT @Cosmicpolitan_: Mara Maionchi che nomina Simona e dice che è una grande signora della tv davanti a Mara Venier AMO #domenicaIn - 1SA_GA1 : #DomenicaIn Mara Maionchi dopo che Mara abbraccia Belen ma prima ha detto a lei 'non possiamo abbracciarci'. - asmallcupcakes : RT @Ri_Ghetto: No scusate ma io adesso voglio il mazzo di carte da burraco con Mara Maionchi regina di cuori VI PREGO #DomenicaIn -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Maionchi

Corriere dell'Umbria

rivela: 'Ho picchiato Adriano Pappalardo con una cintura'è sicuramente uno dei personaggi italiani più influenti negli ultimi anni, con le sue varie apparizioni in tanti ...Intervistata a Domenica In,ha avuto un confronto a distanza con Morgan, ex collega di X Factor Nella puntata del 28 marzo 2021 di Domenica In è stata ospitata. L'ex giudice di X Factor ha raccontato di aver contratto il Covid - 19 dopo una registrazione di Italia s'got talent e di essere stata ricoverata in ospedale per tredici giorni in ...Mara Venier e Mara Maionchi insieme per un nuovo progetto? Scopriamo la verità. In diretta tv è arrivata la loro conferma.Mara Maionchi definisce Simona Ventura "signora della tv" da Mara Venier (le due hanno litigato). Ecco cosa è successo a Domenica In ...