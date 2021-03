Isola dei Famosi, svelata una nuova naufraga: “Ne entreranno altri 4 o 5” (Di lunedì 29 marzo 2021) L’Isola dei Famosi terminerà il prossimo 7 giugno e come rivelato via Instagram dal direttore di Nuovo Tv, Riccardo Signoretti, nel corso delle prossime settimane entreranno in gioco altri “4 o 5 naufraghi”. La prima dovrebbe essere Emanuela Tittocchia (le visite mediche decisive le ha domani), attrice teatrale e storico volto di CentoVetrine, che in passato ha preso parte anche a La Talpa. Da anni è opinionista di Mattino 5 e Pomeriggio 5. Isola dei Famosi, anticipazioni nuova puntata Ma le anticipazioni non sono finite: nella puntata di stasera Ilary Blasi annuncerà lo scioglimento di Parasite Island e l’entrata in gioco di Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo nei gruppi di Burinos e dei Rafinados. Inoltre, chi sarà eliminato dal televoto si scontrerà in un altro televoto ... Leggi su biccy (Di lunedì 29 marzo 2021) L’deiterminerà il prossimo 7 giugno e come rivelato via Instagram dal direttore di Nuovo Tv, Riccardo Signoretti, nel corso delle prossime settimanein gioco“4 o 5 naufraghi”. La prima dovrebbe essere Emanuela Tittocchia (le visite mediche decisive le ha domani), attrice teatrale e storico volto di CentoVetrine, che in passato ha preso parte anche a La Talpa. Da anni è opinionista di Mattino 5 e Pomeriggio 5.dei, anticipazionipuntata Ma le anticipazioni non sono finite: nella puntata di stasera Ilary Blasi annuncerà lo scioglimento di Parasite Island e l’entrata in gioco di Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo nei gruppi di Burinos e dei Rafinados. Inoltre, chi sarà eliminato dal televoto si scontrerà in un altro televoto ...

