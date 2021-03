F1 GP Bahrain 2021 | la Red Bull di Perez si ferma di colpo prima del via | partenza posticipata

(Di domenica 28 marzo 2021) Subito guai per Sergiodel via del Gran Premio di Formula 1 del. La Reddel pilota messicano sididurante il giro di formazione e pocodel via deve accostarla a bordo pista. La gara dunque non può iniziare: mentre spostano la vettura, che poi torna a funzionare, bisogna disputare un altro giro di formazione e dunque viene accorciato di un giro questo Gran Premio. SportFace.

Advertising

SkySportF1 : ?? LA PRIMA POLE DEL 2021 VA A SUPER MAX ?? ?? Che distacco a Hamilton ed è anche super Leclerc Il resoconto ?… - Agenzia_Ansa : Cambia la griglia di partenza a poche ore dal GP di Formula 1 del Bahrain. I commissari hanno assegnato una penalit… - SkySportF1 : ?? Alle 17 è semaforo verde ?? ?? Tutti gli aggiornamenti dal primo GP del 2021 #BahrainGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1… - Agenzia_Ansa : Pronti via nel Gp del Bahrain, il primo Gran Premio della stagione 2021 di Formula 1 e safety car subito in pista d… - Etzi2891 : RT @SkySportF1: ?? SEMAFORO VERDE? ?? SCATTA LA PRIMA GARA DEL MONDIALE 2021 LIVE ? -

Ultime Notizie dalla rete : Bahrain 2021

Sakhir, 28 marzo- Max Verstappen contro le Mercedes . Hanno detto questo le qualifiche del Gp deldi Formula 1 , primo appuntamento del mondiale di Formula 1 . Sul circuito di Sakhir il pilota della Red ...CLASSIFICA FORMULA 1: VERSO L'OTTAVO La classifica di Formula 1 sta per essere aperta dal Gp: corre per la gloria Lewis Hamilton, già nel libro dei record di questo sport e non solo ma ora con la possibilità di diventare in assoluto il più vincente di sempre. Eguagliato il ...Scatta il Mondiale 2021 di Formula 1 sul circuito di Sakhir per il Gp Bahrain; la cronaca testuale giro per giro dei 57 in programma ...Tutto pronto per il primo appuntamento stagionale con la F1, di scena in Bahrain. Andiamo a vedere dove seguire la gara in diretta e streaming gratis.