Enrico Vaime, morto il grande autore e conduttore televisivo (Di lunedì 29 marzo 2021) Enrico Vaime, 85 anni, è morto il 28 marzo al Policlinico Gemelli di Roma: è stato uno dei più apprezzati autori televisivi e radiofonici: Il ricordo in diretta di Fabio Fazio. L'autore televisivo Enrico Vaime è morto il 28 marzo a Roma dove era ricoverato al Policlinico Gemelli: la notizia è stata diffusa con un tweet da Fabio Di Iorio, anche lui autore televisivo. Il ricordo in diretta di Fabio Fazio I motivi della morte di Enrico Vaime non sono stati diffusi, nel tweet del collega Fabio Di Iorio si legge: "È una gigantesca perdita per la televisione era la persona più bella, colta e intelligente del mondo, mi ha insegnato a ridere. Non c'è più e siamo tutti tanto più poveri. Un ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 29 marzo 2021), 85 anni, èil 28 marzo al Policlinico Gemelli di Roma: è stato uno dei più apprezzati autori televisivi e radiofonici: Il ricordo in diretta di Fabio Fazio. L'il 28 marzo a Roma dove era ricoverato al Policlinico Gemelli: la notizia è stata diffusa con un tweet da Fabio Di Iorio, anche lui. Il ricordo in diretta di Fabio Fazio I motivi della morte dinon sono stati diffusi, nel tweet del collega Fabio Di Iorio si legge: "È una gigantesca perdita per la televisione era la persona più bella, colta e intelligente del mondo, mi ha insegnato a ridere. Non c'è più e siamo tutti tanto più poveri. Un ...

Advertising

Corriere : È morto Enrico Vaime, uno dei più grandi autori della tv e della radio italiana - Agenzia_Ansa : E' morto Enrico Vaime, tra i più stimati autori di radio e tv. Aveva 85 anni #ANSA - chetempochefa : 'Per me è complicato dire quello che vorrei dire. È una gigantesca perdita, personalmente, per la sua famiglia, per… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: E' morto Enrico Vaime, tra i più stimati autori di radio e tv. Aveva 85 anni #ANSA - fcInter1977 : RT @PCnoperditempo: «La meraviglia di Enrico è stata quella di essere un grande maestro» #PaolaCortellesi #EnricoVaime #Vaime ?? https://t.… -