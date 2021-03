Diquattro ad DAZN | «Prezzo abbonamento? Più o meno quanto si spende oggi»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 28 marzo 2021) Veronica, amministratore delegato di, ha parlato dell’offerta anche economica dopo la vittoria per i diritti tv della Serie A Veronica, amministratore delegato di, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell’offerta anche economica dopo la vittoria per i diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024.– «Chi ama il calcio può stare tranquillo. Non possiamo dare ancora una cifra precisa ma certamente rifletterà la nostra filosofia: essere il più accessibili possibile. Saràdi quello che si. Singole partite? No, soltanto abbonamenti a tutto il pacchetto. Che comprende non solo la Serie A ma tutta la nostra offerta sportiva: Liga, Ligue 1, Nfl, moto, rugby. L’obiettivo è ...