Da Olbia a Alghero sarà l'estate delle low - cost (Di domenica 28 marzo 2021) ... tra cui Barcellona, Madrid e Siviglia , o scegliere tra le mete nazionali di Catania, Palermo e Pescara , (Visited 67 times, 67 visits today) Notizie Simili: Come organizzare la propria campagna ...

FedericaCalvia : RT @SardiniaPost: Dalla Forestale quasi duemila controlli al giorno in Sardegna. In 24 ore sono stati fatti 496 controlli all’aeroporto di… - SardiniaPost : Dalla Forestale quasi duemila controlli al giorno in Sardegna. In 24 ore sono stati fatti 496 controlli all’aeropor… - sardegna_blu : TG Rossoblù-Airports: Barbieri new chairman of Geasar Olbia and F2i Ligantia - sardegna_blu : TG Rossoblù-Aeroporti: Barbieri presidente Geasar Olbia e F2i Ligantia - AnsaSardegna : Aeroporti: Barbieri presidente Geasar Olbia e F2i Ligantia. Gia' Ad della Gesac a Napoli e presidente di Sogeaal ad… -

Ultime Notizie dalla rete : Olbia Alghero Da Olbia a Alghero sarà l'estate delle low - cost I collegamenti per Olbia e Alghero per l'estate. Gli aeroporti di Olbia e Alghero si preparano all'estate e numerose compagnie aeree low cost stanno scommettendo sui collegamenti per la Sardegna. Un dato che alimenta la ...

Covid: controlli su arrivi in Sardegna, 2 contestazioni ... sono stati effettuati 1.803 controlli negli scali aeroportuali e portuali: 496 nell'aeroporto di Cagliari e 227 in quello di Alghero; 800 nel porto di Olbia, 152 in quello di Porto Torres, 72 a ...

Da Olbia a Alghero sarà l'estate delle low-cost, i voli per la Sardegna Gallura Oggi Barbieri presidente di Alghero-Olbia «Grazie alla combinazione delle attività di Olbia ed Alghero - si legge in una nota -, F2i ha creato un sistema aeroportuale nel Nord della Sardegna che ha movimentato nel 2019 circa 4,4 milioni di ...

