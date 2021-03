Covid, Messico il Paese con più morti in rapporto agli abitanti (Di domenica 28 marzo 2021) Il bilancio delle vittime del coronavirus in Messico è stato corretto al rialzo dal governo, risultando superiore del 60% a quanto segnalato finora. Ci sono stati 321mila morti da inizio pandemia, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 28 marzo 2021) Il bilancio delle vittime del coronavirus inè stato corretto al rialzo dal governo, risultando superiore del 60% a quanto segnalato finora. Ci sono stati 321milada inizio pandemia, ...

