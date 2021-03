Covid, Breton assicura: “Immunità di gregge in Europa? A metà luglio” (Di domenica 28 marzo 2021) Covid, il commissario Ue Thierry Breton ha ipotizzato l’Immunità di gregge in Europa entro la metà di luglio Che estate sarà? Per quanto tempo bisognerà andare avanti con le restrizioni per contenere il diffondersi del Covid? Sono queste le principali domande che i cittadini si stanno ponendo nelle ultime settimane, in attesa di capire come L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 28 marzo 2021), il commissario Ue Thierryha ipotizzato l’diinentro ladiChe estate sarà? Per quanto tempo bisognerà andare avanti con le restrizioni per contenere il diffondersi del? Sono queste le principali domande che i cittadini si stanno ponendo nelle ultime settimane, in attesa di capire come L'articolo proviene da Inews.it.

