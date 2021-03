Coronavirus, Altini (Ausl): 'Curva dei contagi in diminuzione, ma siamo ancora in emergenza' (Di domenica 28 marzo 2021) 'Come pressione massima negli ospedali il picco c'è stato tra il 17 e il 18 marzo, con quasi 800 ricoveri per malati covid su tutta la rete in modo abbastanza omogeneo in tutto il territorio, con 250 -... Leggi su cesenatoday (Di domenica 28 marzo 2021) 'Come pressione massima negli ospedali il picco c'è stato tra il 17 e il 18 marzo, con quasi 800 ricoveri per malati covid su tutta la rete in modo abbastanza omogeneo in tutto il territorio, con 250 -...

