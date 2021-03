Cassano punzecchia anche l’Inter | “ha vinto la Champions League senza giocare a calcio”

Advertising

CalcioWeb : #Cassano punzecchia anche l' @Inter: nel mirino la prestazione in finale di #ChampionsLeague nel 2010 -

Ultime Notizie dalla rete : Cassano punzecchia

CalcioWeb

FantAntonio inveceil portiere Gigio Donnarumma : secondo il barese l'estremo difensore ... Per quanto riguarda gli allenatori,elegge Pioli come miglior tecnico dell'anno : 'Mi è ...FantAntonio inveceil portiere Gigio Donnarumma : secondo il barese l'estremo difensore ... Per quanto riguarda gli allenatori,elegge Pioli come miglior tecnico dell'anno : 'Mi è ...Il grande ex di Sampdoria-Fiorentina, Emiliano Viviano: «Lasciai Firenze per Montella, non mi voleva». E l’anima da ultras viene fuori: «Un coro? “Viviano picchiali tutti”» Domenica... Calciomercato3 ...