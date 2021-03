Brescia, violenza su 25enne: lui la fa spogliare e la obbliga a camminare nuda per il bosco (Di domenica 28 marzo 2021) Non accenna a scemare l’ondata di violenza sulle donne che ogni giorno riempie le cronache del nostro paese: a farne le spese, questa volta è stata una ragazza della Bassa Bresciana. L’aguzzino, il fidanzato 25enne residente nella stessa zona, dopo averla picchiata, l’ha rapita e costretta a camminare nuda per i boschi della Valsabbia pretendendo che si scusasse per l’intenzione di interrompere il rapporto. L’uomo attualmente è in carcere. violenza a Brescia: l’accaduto I due ragazzi, entrambi operai, si erano conosciuti un anno e mezzo fa e poco prima del primo lockdown avevano deciso di andare a convivere. Per il primo periodo la convivenza è proceduta senza intoppi, poi l’uomo è diventato sempre più aggressivo e ossessivo. Una gelosia malata, a detta della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 marzo 2021) Non accenna a scemare l’ondata disulle donne che ogni giorno riempie le cronache del nostro paese: a farne le spese, questa volta è stata una ragazza della Bassana. L’aguzzino, il fidanzatoresidente nella stessa zona, dopo averla picchiata, l’ha rapita e costretta aper i boschi della Valsabbia pretendendo che si scusasse per l’intenzione di interrompere il rapporto. L’uomo attualmente è in carcere.: l’accaduto I due ragazzi, entrambi operai, si erano conosciuti un anno e mezzo fa e poco prima del primo lockdown avevano deciso di andare a convivere. Per il primo periodo la convivenza è proceduta senza intoppi, poi l’uomo è diventato sempre più aggressivo e ossessivo. Una gelosia malata, a detta della ...

maxbass82 : RT @eccapecca: Io boh ... e le è andata anche bene ... La vittima è stata costretta a camminare nuda e a chiedere perdono per aver detto d… - eccapecca : Io boh ... e le è andata anche bene ... La vittima è stata costretta a camminare nuda e a chiedere perdono per ave… - imarkez : RT @blogsicilia: #brescia #28marzo Ha costretto la convivente a camminare nuda per il bosco, arrestato - - blogsicilia : #brescia #28marzo Ha costretto la convivente a camminare nuda per il bosco, arrestato - - Global16938439 : RT @globalistIT: -