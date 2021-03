Belen Rodriguez incinta | quando nascerà la secondogenita

(Di domenica 28 marzo 2021)sta per diventare mamma per la seconda volta. La showgirl argentina è al settimo mese di gravidanza e nel corso della trasmissione Verissimo qualche settimana fa aveva rivelato che sarà una bambina. Il nome è già stato scelto, si chiamerà Luna Marie. La bambina dovrebbe nascere in estate, tra la fine di luglio e i primi di agosto. Per festeggiare il lieto eventoha condiviso la prima foto della, il cui padre è il nuovo compagno Antonino Spinalbese, nelle sue Storie su Instagram. Nello specifico la showgirl ha pubblicato l’immagine della prima ecografia.è già mamma di Santiago di 7 anni, avuto insieme all’ex marito Stefano De Martino.: “Dopo il dramma dell’aborto spontaneo” Prima di questa ...

Advertising

zazoomblog : Belen Rodriguez e Stefano De Martino il loro rapporto oggi - #Belen #Rodriguez #Stefano #Martino - zazoomblog : Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese presto sposi? Il dettaglio sui social - #Belen #Rodriguez #Antonino - zazoomblog : Belen Rodriguez avete mai visto quel tatuaggio proprio lì? Il significato è davvero speciale - #Belen #Rodriguez… - zazoomblog : “Amici 2021” Pio e Amedeo mostrano messaggio privato di Belen Rodriguez: di mezzo De Martino - #“Amici #2021”… - zazoomblog : Belen Rodriguez lo scatto del passato è meraviglioso: com’è cambiata nel tempo - #Belen #Rodriguez #scatto #passato -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

, avete mai notato quel tatuaggio proprio lì? Il significato è davvero speciale: scopriamone insieme i dettagli. È una delle donne più belle dello spettacolo italiano,. ...Oggi, domenica 28 marzo, andrà in onda su Rai 1 la 29esima puntata stagionale della Domenica In di Mara Venier , programma di enorme successo che continua a tenere compagnia agli italiani al tempo del ...Ieri era il compleanno di Cecilia Rodrìguez, su Instagram le due sorelle più famose d’Italia si sono scatenate in balli e in festeggiamenti. In particolare, è una delle stories che ha scatenato l’ira ..."Volevo precisare che io le mutande le cambio abbastanza spesso... La mia vita, e con chi decido di stare sono fatti miei" ha detto Belén ...