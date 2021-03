Assembramenti | feste clandestine | minimarket | oltre 90 violazioni contestate dalla Polizia Locale nel fine settimana

Leggi su romadailynews

(Di domenica 28 marzo 2021)90 le sanzioni elevatedi Roma Capitale per il mancato rispetto delle normative a tutela della salute pubblica. Dopo l’intervento di venerdì notte in un pub del Centro Storico, dove era in corso una duplice festa, ieri sera i caschi bianchi sono intervenuti nel quartiere Monti per una festa all’interno di un B&B: molti tra i presenti sono risultati residenti fuori regione, trovandosi a Roma senza giustificato motivo. Ulteriori accertamenti amministrativi sono tuttora in corso sulla regolarità della struttura ricettiva. Su tutto il territorio le pattuglie hanno eseguito controlli per verificare l’osservanza delle misure anti contagio: dagli accertamenti lungo le principali consolari della città ,300 i veicoli controllati, alla vigilanza nei parchi e Ville ...