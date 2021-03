21enne morta per overdose a Roma, arrestato pusher (Di domenica 28 marzo 2021) arrestato un pusher siriano, probabilmente coinvolto nella morte della 21enne in zona Cassia a Roma. La ragazza, figlia del medico-eroe dell’Oms vittima della Sars Carlo Urbani, è stata trovata morta ieri in un appartamento forse per un’overdose di eroina. E’ stata disposta l’autopsia. E’ ancora da chiarire se sia stato il pusher siriano arrestato a fornirgliela. L’appartamento è sotto sequestro e sono gli agenti della squadra mobile a condurre le indagini. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 marzo 2021)unsiriano, probabilmente coinvolto nella morte dellain zona Cassia a. La ragazza, figlia del medico-eroe dell’Oms vittima della Sars Carlo Urbani, è stata trovataieri in un appartamento forse per un’di eroina. E’ stata disposta l’autopsia. E’ ancora da chiarire se sia stato ilsirianoa fornirgliela. L’appartamento è sotto sequestro e sono gli agenti della squadra mobile a condurre le indagini. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

