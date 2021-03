Una ripresa per giovani (Di sabato 27 marzo 2021) Quali prospettive per il 2021? La crisi sanitaria, sociale ed economica che ha investito il Paese ha reso superati e poco utili i classici modelli di interpretazione della realtà socioeconomica. Sono state introdotte misure straordinarie – come, ad esempio, il blocco dei licenziamenti – che necessitano di nuovi strumenti e nuove visioni per essere interpretati. Il caso del blocco dei licenziamenti è emblematico: alla sua scadenza quali esiti possiamo aspettarci? La risposta vera è che nessuno lo sa: da un lato le imprese potrebbero essere incentivate ad avviare un ricambio generazionale e di competenze, dall’altro si potrebbero limitare a ridurre gli organici per contenere i costi. Mancano gli esempi storici da cui trarre spunto e mancano chiavi di lettura teorica, e questo rende l’interpretazione del contesto particolarmente complessa. Per contribuire al dibattito e offrire chiavi di ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 27 marzo 2021) Quali prospettive per il 2021? La crisi sanitaria, sociale ed economica che ha investito il Paese ha reso superati e poco utili i classici modelli di interpretazione della realtà socioeconomica. Sono state introdotte misure straordinarie – come, ad esempio, il blocco dei licenziamenti – che necessitano di nuovi strumenti e nuove visioni per essere interpretati. Il caso del blocco dei licenziamenti è emblematico: alla sua scadenza quali esiti possiamo aspettarci? La risposta vera è che nessuno lo sa: da un lato le imprese potrebbero essere incentivate ad avviare un ricambio generazionale e di competenze, dall’altro si potrebbero limitare a ridurre gli organici per contenere i costi. Mancano gli esempi storici da cui trarre spunto e mancano chiavi di lettura teorica, e questo rende l’interpretazione del contesto particolarmente complessa. Per contribuire al dibattito e offrire chiavi di ...

Ultime Notizie dalla rete : Una ripresa Il Segreto, anticipazioni dal 29 marzo al 3 aprile: Soledad fa una confessione dolorosa ... anticipazioni dal 29 marzo al 3 aprile: Soledad fa una confessione dolorosa Anticipazioni ... Soledad si è ripresa grazie all'intervento del dottor Alberto Guerra . Tristan promette alla sorella che ...

Dpcm Draghi, seconde case, spostamenti, fine settimana: le regole e i divieti L' Italia chiusa per un altro mese. Non passa la linea di ministri e governatori del centrodestra che chiedevano una ripresa sia pur graduale delle attività. Fino alla fine di aprile tutte le Regioni rimangono in fascia arancione o rossa, i fine settimana festivi - il ponte del 25 aprile e quello del 1° maggio - ...

Messina: 'Serve ripresa sostenuta, usare risorse al meglio' Agenzia ANSA Una ripresa per giovani Per il 2021 la stima del Pil è +3,3% ma per tornare al pre-Covid bisognerà aspettare il 2025. Cruciale il Recovery ...

Valtellina contrasto alla povertà e iniziative per la ripresa economica Fondazione Cariplo e Acsm Agam metteranno a disposizione risorse economiche per superare la crisi causata dalla pandemia ...

