Speravo de morì prima | Monica Guerritore | “Per i genitori di Totti il suo addio al calcio è stato durissimo”

Leggi su movieplayer

(Di sabato 27 marzo 2021) La video intervista ae Giorgio Colangeli, interpreti di Fiorella ed Enzonella seriede. Dopo la biografia ufficiale e il documentario di Alex Infascelli Mi chiamo Francesco, l'ex capitano della Roma ha dato la sua approvazione ade, in cui a interpretarlo è Pietro Castellitto. Disponibile su Sky Atlantic e Now Tv dal 19 marzo, la serie TV scritta da Stefano Bises e diretta da Luca Ribuoli racconta le ultime due stagioni del calciatore nella squadra. In sei episodi che mescolano commedia e dramma, realtà e finzione, citazioni cinematografiche e una colonna sonora perfetta, scopriamo un Francescomolto ironico, devoto al ...