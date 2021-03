Scherma, Coppa del Mondo 2021: dieci le fiorettiste azzurre qualificate al main draw del Grand Prix di Doha (Di sabato 27 marzo 2021) Saranno dieci le fiorettiste azzurre che prenderanno parte al tabellone principale del Grand Prix di Doha. Alle già qualificate grazie al ranking internazionale Alice Volpi, Arianna Errigo e Martina Batini, dopo la fase a gironi, hanno raggiunto lo stesso traguardo anche Erica Cipressa, Valentina De Costanzo, Camilla Mancini ed Elisa Vardaro. Beatrice Monaco, Francesca Palumbo e Martina Sinigalia, invece, hanno superato il tabellone di qualificazione. Elena Tangherlini è uscita ai 64esimi di qualificazione contro la giapponese Komaki Kikuchi per 15-12, mentre Elisabetta Bianchin, dopo avere superato il primo turno contro l’egiziana Aida Mohamed 15-9, è stata sconfitta 15-11 dall’americana May Tieu. Ha destato una buonissima impressione Sinigalia che si è imposta in ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) Sarannoleche prenderanno parte al tabellone principale deldi. Alle giàgrazie al ranking internazionale Alice Volpi, Arianna Errigo e Martina Batini, dopo la fase a gironi, hanno raggiunto lo stesso traguardo anche Erica Cipressa, Valentina De Costanzo, Camilla Mancini ed Elisa Vardaro. Beatrice Monaco, Francesca Palumbo e Martina Sinigalia, invece, hanno superato il tabellone di qualificazione. Elena Tangherlini è uscita ai 64esimi di qualificazione contro la giapponese Komaki Kikuchi per 15-12, mentre Elisabetta Bianchin, dopo avere superato il primo turno contro l’egiziana Aida Mohamed 15-9, è stata sconfitta 15-11 dall’americana May Tieu. Ha destato una buonissima impressione Sinigalia che si è imposta in ...

