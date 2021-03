Rinnovo Inzaghi | schiarita in casa Lazio? La situazione

Advertising

Potrebbero essere giorni decisivi in casa Lazio per ildel contratto di Simone: ecco le sue ...Ma con Ciro Venerato si parla anche deldi Lorenzo Insigne , che ancora non decolla: ' Per ... Intanto tiene banco anche il futuro della panchina azzurra con Simoneche potrebbe ...Un giorno decisivo per il rinnovo. La giornata di ieri in casa Lazio potrebbe aver deciso il futuro di Simone Inzaghi, spianando la strada verso il prolungamento di contratto. Come riporta il Corriere ...La giornata di ieri, in casa Lazio, potrebbe avere sbloccato anche la questione del rinnovo di contratto del tecnico Simone Inzaghi.