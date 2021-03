Qualifiche Gp Bahrain: Verstappen si prende la prima pole della stagione (Di sabato 27 marzo 2021) Max Verstappen trionfa nelle Qualifiche del Gp del Bahrain, assicurandosi la prima pole stagionale. Secondo e terzo posto per le due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. PL3 Bahrain: Verstappen precede Hamilton Qualifiche Gp Bahrain: cosa è successo? La prima pole stagionale è di Max Verstappen. L’olandese della Red Bull conclude la sessione mettendo a referto il miglior tempo (1:28:997) distanziando Hamilton di circa 0,388. Terzo posto per Bottas che chiude a mezzo secondo di distacco dalla RB16B dell’olandese. Le Q1 hanno visto l’esclusione eccellente di Sebastian Vettel, non ancora al meglio alla guida di Aston Martin, seguita da quella di Ocon, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 27 marzo 2021) Maxtrionfa nelledel Gp del, assicurandosi lastagionale. Secondo e terzo posto per le due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. PL3precede HamiltonGp: cosa è successo? Lastagionale è di Max. L’olandeseRed Bull conclude la sessione mettendo a referto il miglior tempo (1:28:997) distanziando Hamilton di circa 0,388. Terzo posto per Bottas che chiude a mezzo secondo di distacco dalla RB16B dell’olandese. Le Q1 hanno visto l’esclusione eccellente di Sebastian Vettel, non ancora al meglio alla guida di Aston Martin, seguita da quella di Ocon, ...

