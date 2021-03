Promesse mantenute con Huawei P20 Lite: ecco l’aggiornamento 377 (Di sabato 27 marzo 2021) Arriva in queste ore la conferma dell’avvio della distribuzione per un nuovo aggiornamento ottimizzato su Huawei P20 Lite. Si tratta di un pacchetto software che, a conti fatti, conferma quanto vi abbiamo riportato alcune settimane fa, in riferimento al nuovo inserimento del device tra quelli che avrebbero ottenuto patch trimestrali. Scenario che puntualmente si sta verificando anche in Europa, almeno stando alle informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere oggi 27 marzo per il pubblico italiano. Huawei P20 Lite pronto a ricevere l’aggiornamento 377 La novità del giorno, ad esempio, ci dice che lo stesso Huawei P20 Lite sia ormai in procinto di ricevere una volta per tutte l’aggiornamento 377. A conti fatti, si tratta della patch di ... Leggi su optimagazine (Di sabato 27 marzo 2021) Arriva in queste ore la conferma dell’avvio della distribuzione per un nuovo aggiornamento ottimizzato suP20. Si tratta di un pacchetto software che, a conti fatti, conferma quanto vi abbiamo riportato alcune settimane fa, in riferimento al nuovo inserimento del device tra quelli che avrebbero ottenuto patch trimestrali. Scenario che puntualmente si sta verificando anche in Europa, almeno stando alle informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere oggi 27 marzo per il pubblico italiano.P20pronto a ricevere377 La novità del giorno, ad esempio, ci dice che lo stessoP20sia ormai in procinto di ricevere una volta per tutte377. A conti fatti, si tratta della patch di ...

