Pedopornografia, oltre mille file di minori abusati: in manette 46enne (Di sabato 27 marzo 2021) commenta La polizia Postale della Calabria ha arrestato in flagranza di reato di un uomo di 46 anni per ingente detenzione di materiale pedopornografico. L'uomo, durante la perquisizione della sua ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 27 marzo 2021) commenta La polizia Postale della Calabria ha arrestato in flagranza di reato di un uomo di 46 anni per ingente detenzione di materiale pedopornografico. L'uomo, durante la perquisizione della sua ...

marinellafly12 : RT @MediasetTgcom24: Pedopornografia, oltre mille file di minori abusati: in manette 46enne #calabria - bc_emergenza : RT @MediasetTgcom24: Pedopornografia, oltre mille file di minori abusati: in manette 46enne #calabria - elysol64 : RT @MediasetTgcom24: Pedopornografia, oltre mille file di minori abusati: in manette 46enne #calabria - MediasetTgcom24 : Pedopornografia, oltre mille file di minori abusati: in manette 46enne #calabria - AiartOnlus : REPORT #METER La #pedofilia e la #pedopornografia non temono il #Covid e non hanno bisogno di vaccino. Nel 2020 ol… -