Nettuno. Era ai domiciliari, ma gestiva un giro di spaccio di crack: arrestato 38enne (Di sabato 27 marzo 2021) Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno tratto in arresto un cittadino italiano di origini calabresi residente a Nettuno per detenzione ai fini di spaccio di crack e di un fucile illegalmente detenuto. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Anzio, avuto sentore che il 38enne potesse continuare nella propria attività di spaccio di sostanze stupefacenti nonostante si trovasse sottoposto agli arresti domiciliari – poiché già arrestato, sempre dai Carabinieri di Anzio, nel mese di febbraio – hanno deciso di effettuare, nella tarda serata di ieri, una perquisizione domiciliare con l'ausilio di un'unità cinofila antidroga. 100 dosi di crack e un fucile L'esito è stato favorevole: in una pertinenza dell'abitazione ...

