Mozambico, 180 dipendenti Total (anche stranieri) da tre giorni in un hotel assediati dai jihadisti: "Hanno esaurito il cibo" (Di sabato 27 marzo 2021) Sono da tre giorni in fuga dalle violenze dei terroristi islamisti e adesso si sono rinchiusi in un hotel di Palma, capoluogo dell'omonimo distretto di Cabo Delgado, in Mozambico, sotto assedio dei miliziani. Sono circa 180 le persone, tra cui alcuni stranieri dipendenti della Total, che stanno resistendo agli attacchi dei jihadisti in attesa dell'intervento dell'esercito. Lo riferisce il sito dell'emittente tedesca Deutsche Welle citando fonti del governo, altri media e l'ong Human Rights Watch. La provincia di Capo Delgado è ormai da oltre tre anni sotto attacco dei jihadisti al-Shabaab locali, solo omonimi di quelli somali ma notoriamente più sanguinari, tanto da aver ucciso in passato anche bambini. I terroristi avevano lanciato un ...

