MotoGP, Joan Mir: “Non sono contento di come sono andate le mie qualifiche” (Di sabato 27 marzo 2021) Joan Mir esprime la propria opinione al termine delle qualifiche del Gran Premio del Qatar, primo atto del Motomondiale 2021. Il campione del mondo in carica, costretto a disputare la Q1, scatterà dal decimo posto dopo aver realizzato il tempo di 1.35.682. L’alfiere di casa Suzuki scatterà dalla quarta fila dello schieramento davanti al giapponese Takaaki Nakagami (Honda LCR) ed allo spagnolo Pol Espargarò (Honda). Mir ha terminato la Q3 alle spalle del compagno Alex Rins attardato di 718 millesimi dalla vetta. Il portacolori della squadra giapponese ha affermato ai microfoni della squadra: “Oggi siamo migliorati un po’ in termini di passo gara, ma non sono contento di come sono andate le mie qualifiche. Ho fatto del ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021)Mir esprime la propria opinione al termine delledel Gran Premio del Qatar, primo atto del Motomondiale 2021. Il campione del mondo in carica, costretto a disputare la Q1, scatterà dal decimo posto dopo aver realizzato il tempo di 1.35.682. L’alfiere di casa Suzuki scatterà dalla quarta fila dello schieramento davanti al giapponese Takaaki Nakagami (Honda LCR) ed allo spagnolo Pol Espargarò (Honda). Mir ha terminato la Q3 alle spalle del compagno Alex Rins attardato di 718 millesimi dalla vetta. Il portacolori della squadra giapponese ha affermato ai microfoni della squadra: “Oggi siamo migliorati un po’ in termini di passo gara, ma nondile mie. Ho fatto del ...

