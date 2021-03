LIVE Musetti-Paire 6-3 6-3, Masters 1000 Miami in DIRETTA: il giovane azzurro liquida il francese e approda ai sedicesimi di finale (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.15 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, grazie per aver seguito il match tra Lorenzo Musetti e Benoit Paire su questa pagina, buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. 19.13 Lorenzo Musetti conquista la sua seconda vittoria in un Masters 1000 in un match che Benoit Paire, per usare un eufemismo, non ha affrontato con la giusta concentrazione. Ai sedicesimi di finale il classe 2002 di Carrara affronterà il vincitore dell’incontro tra Garin e Cilic. FINISCE QUI! Esulta Paire ma la partita l’ha vinta Lorenzo Musetti, 6-3 6-3 in 1 ora e 1 di gioco. 30-40 Paire annulla il primo con il ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.15 La nostrasi chiude qui, grazie per aver seguito il match tra Lorenzoe Benoitsu questa pagina, buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. 19.13 Lorenzoconquista la sua seconda vittoria in unin un match che Benoit, per usare un eufemismo, non ha affrontato con la giusta concentrazione. Aidiil classe 2002 di Carrara affronterà il vincitore dell’incontro tra Garin e Cilic. FINISCE QUI! Esultama la partita l’ha vinta Lorenzo, 6-3 6-3 in 1 ora e 1 di gioco. 30-40annulla il primo con il ...

infoitsport : LIVE Musetti-Paire 6-3, risultato in tempo reale Atp Miami 2021: in corso il secondo set - zazoomblog : LIVE Musetti-Paire 4-3 Masters 1000 Miami in DIRETTA: il toscano tiene il servizio con il secondo ace della sua par… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #ATPMiami Uno strepitoso #Musetti asfalta con un doppio 6-3 un impotente #Paire! #live - infoitsport : LIVE Musetti-Paire, risultato in tempo reale Atp Miami 2021: in corso il primo set - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #ATPMiami Parte bene #Musetti! 6-3 a #Paire nel #primoset! #live -