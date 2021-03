Lavori al Carmine “affossano” il commercio | il Masaico chiede revisione piano traffico

(Di sabato 27 marzo 2021) Il movimento Il Mosaicoall’amministrazione di modificare ildel centro storico di Monreale facendosi portavoce di alcuni commercianti che lamentano un grosso calo delle vendite. Il cantiere aperto al quartierea Monreale e ilattuato in questi ultimi mesi starebbero creando non pochi disagi a residenti e commercianti, secondo il movimento passato all’opposizione. I commercianti, denuncia il Mosaico in una nota, lamentano un notevole calo di vendite che si somma all’assenza di turisti a causa della pandemia. Il gruppo politicoquindi all’amministrazione Arcidiacono di accogliere le richieste dei tanti cittadini in difficoltà, rivedendo ildel centro storico. “Da più ...

MONREALE, 27 marzo – "Il cantiere aperto al quartiere Carmine a Monreale e il piano traffico attuato in questi ultimi mesi creano non pochi disagi a residenti e commercianti, che lamentano un notevole ...Il 13 marzo l'assessore alla viabilità aveva avanzato l'ipotesi di consentire alle automobili l'ingresso in piazza Vittorio Emanuele da Via Palermo e da via Cappuccini, consentendo loro di continuare ...