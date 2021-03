Inter | Klinsmann accende Lukaku | “Uno tra i primi cinque attaccanti al mondo | che coppia con Lautaro!”

(Di sabato 27 marzo 2021) Jurgenesalta Romelu.L'ex attaccante di Germania e, nel corso dell'vista concessa a 'La Gazzetta dello Sport', si è soffermato sul momento d'oro vissuto dall'attaccante belga che con Lautaro compone unastratosferica."Lo dico da attaccante: oggi è tra i5 centravanti d’Europa. Non ha avuto la fortuna di avere in dono la tecnica di Messi. Ma in una partita mette tutto, lui completa i suoi 90’: corsa, fisico, grinta, carattere. In una squadra funziona così: ci sono quelli che prendono e quelli che danno.dà. Dà ai compagni più di quello che riceve, è un leader, trascina gli altri e dà spazio agli altri. Grazie al lui, che davanti è un riferimento costante, Lautaro Martinez sa sempre dove prima o dopo cadrà la palla. E ...

Jurgen Klinsmann, ex attaccante dell'Inter degli anni '90, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha puntato tutto sui nerazzurri per la vittoria dello scudetto.