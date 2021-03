F1, Max Verstappen: “La Red Bull funziona bene ed è bella da guidare. Per domani ho una monoposto veloce” (Di sabato 27 marzo 2021) Tutto come da copione. Max Verstappen ha confermato i pronostici della vigilia e ha conquistato la pole-position del GP del Barhrain, primo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Sakhir l’olandese della Red Bull ha ottenuto il crono di 1’28?997 a precedere di 0?338 il britannico della Mercedes Lewis Hamilton e di 0?589 l’altra W12 del finlandese Valtteri Bottas. Ottima quarta piazza per il monegasco Charles Leclerc con la Ferrari a 0?681, mentre lo spagnolo Carlos Sainz con l’altra SF21 ha ottenuto l’ottavo tempo a 1?218, commettendo un errore nell’ultimo tentativo. Per Verstappen si tratta della quarta pole in carriera, dando un forte segnale di vitalità alla concorrenza sull’ottimo feeling con la RB16B: “Abbiamo avuto ottime risposte dai test, ma non sono mai una garanzia”, le prime parole di un Max soddisfatto. L’orange ha ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) Tutto come da copione. Maxha confermato i pronostici della vigilia e ha conquistato la pole-position del GP del Barhrain, primo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Sakhir l’olandese della Redha ottenuto il crono di 1’28?997 a precedere di 0?338 il britannico della Mercedes Lewis Hamilton e di 0?589 l’altra W12 del finlandese Valtteri Bottas. Ottima quarta piazza per il monegasco Charles Leclerc con la Ferrari a 0?681, mentre lo spagnolo Carlos Sainz con l’altra SF21 ha ottenuto l’ottavo tempo a 1?218, commettendo un errore nell’ultimo tentativo. Persi tratta della quarta pole in carriera, dando un forte segnale di vitalità alla concorrenza sull’ottimo feeling con la RB16B: “Abbiamo avuto ottime risposte dai test, ma non sono mai una garanzia”, le prime parole di un Max soddisfatto. L’orange ha ...

