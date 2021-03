Carl Philip e Sofia di Svezia annunciano la nascita del terzo figlio | è un maschio

Leggi su velvetmag

(Di sabato 27 marzo 2021) Un altro royal baby si aggiunge alla schiera dei rampolli reali nati nel 2021. Si tratta delgenito del principedie della moglie. La coppia, più volte definita come i William e Kate svedesi, ha un largo seguito sui social e conta molti fan in ogni parte del mondo. In un comunicato ufficiale la casa reale ha rivelato anche che si tratta di undigenitori per la terza volta La coppia formata dadifa sognare gli appassionati di famiglie reali e di storie d’amore. Anche se più volte la stampa li ha paragonati a Kate e William, questa coppia non condivide ...