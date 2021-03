Vettel-Alonso, i due campioni senza titoli alla Rossa in cerca di riscatto (Di venerdì 26 marzo 2021) A pochi giorni dall’inizio del primo Gran Premio della stagione che si disputerà in Bahrain, tutti i riflettori sono puntati su Sebastian Vettel e Fernando Alonso. I due campioni della Formula 1 sono molto diversi tra di loro ma una cosa li accomuna: non essere riusciti a vincere un titolo mondiale con la Ferrari. Dopo la loro avventura in rosso, sono pronti a tornare in scena in cerca di riscatto a bordo di due scuderie tutte nuove: la Aston Martin e la Alpine. La voglia di rifarsi e di mettere a tacere le malelingue è tanta e questo Sebastian Vettel lo sa bene che dopo due anni difficili in Scuderia Ferrari ha perso lo smalto e la lucidità che lo hanno reso quattro volte campione del mondo. Sono anche tantissime le novità che attendono il due volte iridato Fernando ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) A pochi giorni dall’inizio del primo Gran Premio della stagione che si disputerà in Bahrain, tutti i riflettori sono puntati su Sebastiane Fernando. I duedella Formula 1 sono molto diversi tra di loro ma una cosa li accomuna: non essere riusciti a vincere un titolo mondiale con la Ferrari. Dopo la loro avventura in rosso, sono pronti a tornare in scena india bordo di due scuderie tutte nuove: la Aston Martin e la Alpine. La voglia di rifarsi e di mettere a tacere le malelingue è tanta e questo Sebastianlo sa bene che dopo due anni difficili in Scuderia Ferrari ha perso lo smalto e la lucidità che lo hanno reso quattro volte campione del mondo. Sono anche tantissime le novità che attendono il due volte iridato Fernando ...

