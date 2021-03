Traffico Roma del 26-03-2021 ore 08:30 (Di venerdì 26 marzo 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Traffico sostenuto sulla rete viaria cittadina Soprattutto sulle consolari in ingresso verso il centro ma senza grossi impedimenti considerando le restrizioni sulla mobilità varate per fronte all’emergenza sanitaria in corso permane qualche problema lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare a causa di un incidente Ci sono code tra l’uscita a Piano singolo Romanina in direzione Casilina sta tornando alla normalità la situazione lungo la via del Mare già penalizzata da un incidente tra il raccordo è l’ippodromo di Tor di Valle per Traffico intenso brevi code sul tratto Urbano della Roma L’Aquila da via Filippo Fiorentini alla tangenziale è anche oggi potranno aversi difficoltà per il Traffico lungo viale di Tor di Quinto dove c’è una ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 marzo 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazionesostenuto sulla rete viaria cittadina Soprattutto sulle consolari in ingresso verso il centro ma senza grossi impedimenti considerando le restrizioni sulla mobilità varate per fronte all’emergenza sanitaria in corso permane qualche problema lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare a causa di un incidente Ci sono code tra l’uscita a Piano singolonina in direzione Casilina sta tornando alla normalità la situazione lungo la via del Mare già penalizzata da un incidente tra il raccordo è l’ippodromo di Tor di Valle perintenso brevi code sul tratto Urbano dellaL’Aquila da via Filippo Fiorentini alla tangenziale è anche oggi potranno aversi difficoltà per illungo viale di Tor di Quinto dove c’è una ...

Advertising

virginiaraggi : In questi giorni di zona rossa c’è meno traffico in città. Per questo stiamo approfittando per portare avanti più v… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2021 ore 08:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 26-03-2021 ore 08:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2021 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via Pontina ?? Rallentamenti altezza Via Carlo Levi > Centro #Luceverde #Lazio -