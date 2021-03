Svezia | Ibrahimovic | «Mi sento come se fosse la prima partita internazionale»

(Di venerdì 26 marzo 2021) Zlatanha parlato al termine dellacon lache ha segnato il suo ritorno in Nazionale Zlatanè tornato a vestire la maglia dellaed è stato subito decisivo. Nellacontro la Georgia, valevole per le qualificazioni a Qatar 2022, l’attaccante del Milan ha infatti servito l’assist per il gol dell’1-0 che ha di fatto deciso la. Al termine del match, ai microfoni di Sverige Radio,ha commentato il suo ritorno in Nazionale. «Mibene,sela mia. Tanta adrenalina. Avremmo potuto fare molto meglio ma abbiamo vinto ed è la cosa più importante che ...

