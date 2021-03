Sputnik “atterra” in Campania. Così De Luca bypassa il governo (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar – La Campania fa da sé e acquista il vaccino russo Sputnik V. A rivelarlo è Repubblica, che parla di un accordo già siglato tra la società Soresa e il fondo sovrano russo che commercializza all’estero lo Sputnik per la fornitura nella regione guidata da Vincenzo De Luca. Un contratto sarebbe stato formalizzato, con una clausola evidente: l’acquisto verrà effettuato soltanto dopo l’ufficiale via libera di Ema e Aifa al vaccino russo. Dunque, è bene precisarlo, al momento in Campania – come del resto nelle altre regioni italiane – non è possibile vaccinarsi con lo Sputnik. Sputnik, la Campania anticipa il governo Sta di fatto però che De Luca ha in qualche modo bypassato il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar – Lafa da sé e acquista il vaccino russoV. A rivelarlo è Repubblica, che parla di un accordo già siglato tra la società Soresa e il fondo sovrano russo che commercializza all’estero loper la fornitura nella regione guidata da Vincenzo De. Un contratto sarebbe stato formalizzato, con una clausola evidente: l’acquisto verrà effettuato soltanto dopo l’ufficiale via libera di Ema e Aifa al vaccino russo. Dunque, è bene precisarlo, al momento in– come del resto nelle altre regioni italiane – non è possibile vaccinarsi con lo, laanticipa ilSta di fatto però che Deha in qualche modoto il ...

