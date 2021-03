Sonego-Fratangelo in tv | data | orario e diretta streaming Masters 1000 Miami 2021

Leggi su sportface

(Di venerdì 26 marzo 2021) Lorenzoaffronta Bjornal secondo turno deldi. Il torinese fa il suo debutto nel primo ‘Mille’ della stagione sul cemento americano: all’esordio se la vede con il padrone di casa che ha eliminato con un doppio 6-4 lo spagnolo Verdasco al primo turno.parte con i favori del pronostico. IL TABELLONE DEL TORNEO IL MONTEPREMI DEL TORNEO La sfida è in programma nella giornata di sabato 27 marzo, conancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. La copertura televisiva del torneo è affia Sky Sport con ladisponibile su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli aggiornamenti, cronache e highlights durante il ...