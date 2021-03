Soldado, Stefano Sollima: "Ho tolto dieci minuti dal finale" (Di venerdì 26 marzo 2021) A proposito di Soldado, thriller drammatico del 2018 nonché sequel del film Sicario, Stefano Sollima ha dichiarato: "Ho tolto dieci minuti dal finale". A proposito del film Stefano Sollima, regista di Soldado, un thriller drammatico del 2018, sequel del film Sicario, uscito nel 2015, ha dichiarato: "Ho fatto dei cambiamenti radicali e per questo il film mi appartiene a tutti gli effetti, ho tolto circa dieci minuti dal finale." "No, è per quello che lo sento un progetto mio. Ho tolto circa 10 minuti dal finale che era stato scritto. Quando ho fatto la prima proiezione per i produttori, ho avvisato che ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 26 marzo 2021) A proposito di, thriller drammatico del 2018 nonché sequel del film Sicario,ha dichiarato: "Hodal". A proposito del film, regista di, un thriller drammatico del 2018, sequel del film Sicario, uscito nel 2015, ha dichiarato: "Ho fatto dei cambiamenti radicali e per questo il film mi appartiene a tutti gli effetti, hocircadal." "No, è per quello che lo sento un progetto mio. Hocirca 10dalche era stato scritto. Quando ho fatto la prima proiezione per i produttori, ho avvisato che ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Soldado, Stefano Sollima: 'Ho tolto dieci minuti dal finale' - michemar48 : #CinemainTV Il consiglio della serata di venerdì 26 marzo: ore21.23-@RaiQuattro (can.21) Soldado (Sicario: Day of… - RaiQuattro : Il venerdì di #Rai4 è all'insegna dell'azione: - alle 21.20 'Soldado' Stefano Sollima dirige Benicio Del Toro e Jos… - LuigiLocatelli : Film stasera in tv: SOLDADO di Stefano Sollima (ven. 26 marzo 2021) - _PuntoZip_ : Stasera in TV: “Soldado”, l’action movie di Rai4 (canale 21), è in prima serata – Esordio statunitense per il regis… -