Scontro fra treni in Egitto. Ministero della Sanità: 32 morti e 66 feriti (Di venerdì 26 marzo 2021) Nel sud del Paese collisione fra due convogli per passeggeri. Il ministro dei Trasporti chiede l'arresto dei conducenti Leggi su rainews (Di venerdì 26 marzo 2021) Nel sud del Paese collisione fra due convogli per passeggeri. Il ministro dei Trasporti chiede l'arresto dei conducenti

Egitto: scontro fra treni. Almeno 32 morti e decine di feriti

Egitto: scontro fra treni. Almeno 32 morti e decine di feriti Scontro fra due treni in Egitto. L'incidente è avvenuto nella provincia di Sohag, a circa 450 km dalla capitale Il Cairo, e il bilancio, secondo il ministero della Salute egiziano, per il momento è ...

Savona, scontro fra automedica e scooter: ragazza ferita La Stampa Egitto, scontro tra treni nel Sud del Paese: almeno 32 i morti Incidente ferroviario nel Governatorato di Sohag, nell'Alto Egitto (sud del Paese): secondo il ministero della Sanità ci sono almeno 32 morti e 66 feriti. A deragliare a Tahta sono stati tre "tre vago ...

Egitto, scontra tra treni: 32 morti e 66 feriti E’ di almeno 32 morti e 66 feriti il bilancio di vittime dell’incidente ferroviario di Tahta, nel governatorato di Sohag (sud dell’Egitto). Lo ha reso noto il ministero della Sanità egiziano. Il minis ...

