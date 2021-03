Sciopero Dad e trasporti pubblici oggi 26 Marzo (Di venerdì 26 marzo 2021) Sciopero di scuola e trasporti pubblici locale oggi, 26 Marzo. Questa mattina in 60 città si svolgeranno le mobilitazioni per lo Sciopero nazionale della scuola, con lo Sciopero dalla Didattica a Distanza da parte di studenti e docenti, per chiedere la riapertura in presenza, in sicurezza e in continuità di tutti gli istituti scolastici, dal nido all’università. La mobilitazione è stata indetta da Priorità alla Scuola in concomitanza con lo Sciopero proclamato dai Cobas, a cui ha già dato la sua adesione il Coordinamento Nazionale Precari Scuola. Sciopero 26 Marzo, orario e info utili Scuola, le mobilitazioni nelle principali città sono previste: Roma, alle ore 10, a Montecitorio. Milano, alle ore 17.30, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 marzo 2021)di scuola elocale, 26. Questa mattina in 60 città si svolgeranno le mobilitazioni per lonazionale della scuola, con lodalla Didattica a Distanza da parte di studenti e docenti, per chiedere la riapertura in presenza, in sicurezza e in continuità di tutti gli istituti scolastici, dal nido all’università. La mobilitazione è stata indetta da Priorità alla Scuola in concomitanza con loproclamato dai Cobas, a cui ha già dato la sua adesione il Coordinamento Nazionale Precari Scuola.26, orario e info utili Scuola, le mobilitazioni nelle principali città sono previste: Roma, alle ore 10, a Montecitorio. Milano, alle ore 17.30, ...

Agenzia_Ansa : Scuola: sciopero contro la Dad, manifestazioni in 60 città #ANSA - enrydamy : RT @Agenzia_Ansa: Scuola: sciopero contro la Dad, manifestazioni in 60 città #ANSA - AuraZacchi : RT @ilmanifesto: NON C’È PASTO PER TE #ilmanifesto #laprima Oggi sciopero nazionale dei rider. Manifestazioni in 30 città. Appello: «Non… - VeronichellaWW : RT @IlQuintoStato: Un giorno senza click. Oggi è sciopero dei #riders in 30 città. Il racconto di una convergenza delle lotte con gli inter… - mariballardini : Genitori: basta con la DAD! La DAD non e scuola! Insegnati e sindacati: ok giusto, il 26 marzo sciopero nazionale p… -

9.31 Contro la DaD,mobilitazioni in 60 città Mobilitazioni in 60 città con sciopero della Didattica a Distanza per lo sciopero nazionale della scuola: studenti e docenti chiedono la riapertura in sicurezza delle ...

Scuola, oggi sciopero contro la DAD. Cortei in alcune città La mobilitazione è stata indetta da Priorità alla Scuola in concomitanza con lo sciopero proclamato dai Cobas, a cui ha già dato la sua adesione il Coordinamento Nazionale Precari Scuola. Le ...

Venerdì di scioperi, dal trasporto locale alla protesta contro la Dad

Studenti e docenti in sciopero contro la Dad: «Si usi il Recovery fund per rilanciare la scuola» Priorità scuola chiede che parte dei fondi vengano spesi per i servizi educativi, il diritto allo studio e la stabilizzazione dei precari ...

