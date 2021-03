Ritratti della vita quotidiana in Asia (Di venerdì 26 marzo 2021) Nei suoi viaggi esplorativi attraverso l’Asia, il fotografo professionista di origini giapponesi Ryosuke Kosuge è riuscito a cogliere lo spirito e i modelli di vita locale vissuti dalle comunità del continente: la scelta di una meta, ha raccontato Kosuge a Colossal, dipende sempre dal tipo di emozioni che attraverso le fotografie vuole trasmettere, ma anche da un desiderio personale di sperimentare le abitudini locali, dalla cucina agli abiti tradizionali. Nella nostra gallery di oggi, per gentile concessione dell’autore, avete la possibilità di sfogliare alcuni dei suoi scatti, oppure in alternativa potete andare a seguire il profilo Instagram sempre aggiornato con le foto dei suoi nuovi spostamenti (pandemia permettendo). Wired. Leggi su wired (Di venerdì 26 marzo 2021) Nei suoi viaggi esplorativi attraverso l’, il fotografo professionista di origini giapponesi Ryosuke Kosuge è riuscito a cogliere lo spirito e i modelli dilocale vissuti dalle comunità del continente: la scelta di una meta, ha raccontato Kosuge a Colossal, dipende sempre dal tipo di emozioni che attraverso le fotografie vuole trasmettere, ma anche da un desiderio personale di sperimentare le abitudini locali, dalla cucina agli abiti tradizionali. Nella nostra gallery di oggi, per gentile concessione dell’autore, avete la possibilità di sfogliare alcuni dei suoi scatti, oppure in alternativa potete andare a seguire il profilo Instagram sempre aggiornato con le foto dei suoi nuovi spostamenti (pandemia permettendo). Wired.

