realme 8 Pro, finalmente ufficiale lo smartphone con fotocamera da 108 Mpixel (Di venerdì 26 marzo 2021) realme, uno dei brand di smartphone in più rapida crescita al mondo, ha finalmente presentato l’attesissimo modello realme 8 Pro, dotato della sua prima fotocamera da 108 Mpixel con 12000 x 9000 pixel e un sensore di grandi dimensioni da 1/1,52 pollici. Per quanto concerne le specifiche tecniche, sono state confermate le speculazioni delle ultime settimane: realme 8 Pro è infatti dotato di un display Super AMOLED da 6,43 pollici, una batteria da 4500 mAh, una ricarica SuperDart da 50 W e un processore Snapdragon 720G. realme 8 Pro si avvale anche della nuova tecnologia In-sensor Zoom che garantisce una maggiore nitidezza anche a seguito dell’utilizzo dello zoom. La modalità 3x dello smartphone attiva la tecnologia e il sensore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021), uno dei brand diin più rapida crescita al mondo, hapresentato l’attesissimo modello8 Pro, dotato della sua primada 108con 12000 x 9000 pixel e un sensore di grandi dimensioni da 1/1,52 pollici. Per quanto concerne le specifiche tecniche, sono state confermate le speculazioni delle ultime settimane:8 Pro è infatti dotato di un display Super AMOLED da 6,43 pollici, una batteria da 4500 mAh, una ricarica SuperDart da 50 W e un processore Snapdragon 720G.8 Pro si avvale anche della nuova tecnologia In-sensor Zoom che garantisce una maggiore nitidezza anche a seguito dell’utilizzo dello zoom. La modalità 3x delloattiva la tecnologia e il sensore ...

Advertising

infoitscienza : Realme 8 Pro: pensa alle foto in grande, piccolo nel prezzo - crrowdapp : ?? OPPO Reno5 Lite (Oppo F19 Pro) ?? Realme 8 Pro ?? Vivo iQOO Z3 ?? Motorola Moto G100 ?? Motorola Moto G50 ?? POCO X3 P… - infoitscienza : Recensione realme 8 Pro: molta sostanza, piccolo prezzo - guerz86 : REALME 8 PRO Recensione: DISPLAY AMOLED e 108 MEGA PIXEL a 259€! - BirajSa58739987 : @realmeIndia @MadhavSheth1 Realme 8 pro is best hai o realme 7 pro se bhi Kam ruppes me hai -