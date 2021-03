Quanto costerà vedere la Serie A su Dazn? Abbonamenti pronti a lievitare

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 26 marzo 2021)si è assicura la trasmissione in esclusiva delle partite diA per il prossimo triennio, mal’abbonamento ora?ha vinto la battaglia dei diritti tv e per il prossimo triennio trasmetterà in esclusiva la stragrande maggioranza delle partite di campionato (7 a week end e 266 in totale). Panorama.it ha provato a rispondere alla domanda che sta assillando i tifosi in queste ore: mal’abbonamento aora? Il prezzo di 10 euro al mese per le 3 gare a giornata con cui oggiè presente sul mercato sono destinati a diventare in fretta un ricordo. Ci sarà un periodo di lancio con sconti, ma lo scenario che gli stessi dirigenti della piattaforma hanno tratteggiato nel corso delle presentazioni ...