Protesta a Firenze contro le misure del governo e l'insufficienza dei sostegni (Di venerdì 26 marzo 2021) Tassisti, ristoratori, baristi, albergatori, commercianti: tutti in piazza per manifestare la rabbia e il rischio di non riaprire più Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 26 marzo 2021) Tassisti, ristoratori, baristi, albergatori, commercianti: tutti in piazza per manifestare la rabbia e il rischio di non riaprire più

Advertising

Andyphone : RT @iltirreno: Tassisti, ristoratori, baristi, albergatori, commercianti in corteo a Firenze per protestare contro l'insufficienza degli ai… - iltirreno : Tassisti, ristoratori, baristi, albergatori, commercianti in corteo a Firenze per protestare contro l'insufficienza… - MassMing : RT @qn_lanazione: Firenze, la protesta blocca le strade: il serpentone di taxi VIDEO - SoyRobotico : RT @qn_lanazione: Firenze, la protesta blocca le strade: il serpentone di taxi VIDEO - qn_lanazione : Firenze, la protesta blocca le strade: il serpentone di taxi VIDEO -