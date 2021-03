Marano | controlli a tappeto dei Carabinieri | un arresto | denunce e sanzioni

(Di venerdì 26 marzo 2021): ihanno arrestato una 45enne per rapina, denunciato cinque persone per furto di energia elettrica e guida senza patente. 17 multe per mancato rispetto delle normative anti Covid 19. Servizio alto impatto dei. 134 le persone identificate e 114 i veicoli controllati. 35 leper il mancato rispetto al codice della

Advertising

cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Marano, controlli a tappeto dei Carabinieri: #Arresti, #Denunce e sanzioni -… - puntomagazine : Marano, controlli dei Carbinieri: arresti, denunce e sanzioni - @_Carabinieri_ #news #Cronaca - puntomagazine : Controlli a tappeto dei @_Carabinieri_ anche con personale specializzato dell’Enel #news #Carabinieri #Controlli… -

Ultime Notizie dalla rete : Marano controlli

Il Meridiano News

'Si tratta di un piccolo passo in avanti verso un'isola più ecologica', ha detto Jose, ...di case di riposo e asili e a quella che consente ai Comuni la possibilità di attivare i......svolgimento un servizio straordinario nella città didi Napoli e nei vicini comuni. Decine di militari della compagnia carabinieri impegnati in posti di controllo e perquisizioni.a ...Assemblea regionale siciliana allo sprint finale per la finanziaria: ecco le norme approvate finora dal Parlamento ...Cosenza 1 anno fa “Io resto a casa”, controlli in città per far rispettare il DPCM del ... “Mi chiamo Ludovica responsabile di due supermercati a Cosenza e Marano Marchesato ed ho bisogno di ...