«LOL: Chi ride è fuori»: il nuovo programma di Amazon Prime è da sbellicarsi dalla risate (ma occhio a non esagerare) (Di venerdì 26 marzo 2021) Se lo chiedessimo a un esperto probabilmente ci direbbe che la psicologia umana ha un debole per le attività proibite. E così, seguendo il principio secondo cui se ci dicono di non pensare a un elefante visualizziamo immediatamente l'immagine di un pachiderma, al monito di non ridere dovremmo tutti trattenere un respiro profondo per non esplodere in una risata fragorosa. Non ridere è, infatti, la sfida che dieci comici sono chiamati ad affrontare in LOL: Chi ride è fuori, il nuovo format originale di Amazon Prime Video che sarà disponibile sulla piattaforma il 1° aprile con i primi quattro episodi (gli ultimi 2 arriveranno, invece, l'8). Il programma, adattamento della popolare serie giapponese HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental sempre di Amazon, vede un gruppo di professionisti della comicità costretti a resistere per 6 ore all'interno di un teatro di posa affrontando una «battaglia di risate» a porte chiuse. https://www.youtube.com/watch?v=zhka_xwzw74

