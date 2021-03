LIVE Sinner-Gaston 6-2 5-2, Masters1000 Miami in DIRETTA: Jannik serve per il match (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BREAK Sinner, 5-2! Gaston domina lo scambio, conclude con una volée su cui Jannik arriva e infila un passante BELLISSIMO. 30-40 Doppio fallo di Gaston, palla break per Sinner. 30-30 In rete la risposta dell’azzurro. 15-30 Si torna sul ritmo, Jannik domina con la pesantezza della sua palla. Altro punto a prendere l’avversario in controtempo. 15-15 Gaston chiama Sinner a rete, ma la palla corta è comodissima per l’altoatesino. 15-0 In corridoio il dritto di Sinner. GAME Sinner, 4-2. Jannik esce bene dal peggior gioco della sua partita, mantenendo il break. A-40 Ace Sinner, terzo della sua partita. 40-40 Seconda ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABREAK, 5-2!domina lo scambio, conclude con una volée su cuiarriva e infila un passante BELLISSIMO. 30-40 Doppio fallo di, palla break per. 30-30 In rete la risposta dell’azzurro. 15-30 Si torna sul ritmo,domina con la pesantezza della sua palla. Altro punto a prendere l’avversario in controtempo. 15-15chiamaa rete, ma la palla corta è comodissima per l’altoatesino. 15-0 In corridoio il dritto di. GAME, 4-2.esce bene dal peggior gioco della sua partita, mantenendo il break. A-40 Ace, terzo della sua partita. 40-40 Seconda ...

