La Juve verso il derby | Alex Sandro e Dybala si allenano

TORINO - Si avvicina il derby della Mole (sabato 3 aprile, ore 18) e la Juventus prosegue la preparazione di avvicinamento alla stracittadina. Nella giornata di oggi Andrea Pirlo ha diretto il secondo ...

