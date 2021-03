SkySport : Insulti razzisti, al figlio di Simy la cittadinanza simbolica - 100x100Napoli : Il bel gesto della città di Crotone - sportli26181512 : Insulti razzisti, il figlio di #Simy riceve la cittadinanza di #Crotone: Il sindaco Voce e l'assessore comunale all… - SamueleLongo_9 : RT @SkySport: Insulti razzisti, al figlio di Simy la cittadinanza simbolica - sportli26181512 : Insulti razzisti a Simy: dal sindaco di Crotone cittadinanza simbolica al figlio: Insulti razzisti a Simy: dal sind… -

Ultime Notizie dalla rete : Insulti razzisti

... che recentemente è stato vittima di pesantiche hanno colpito anche la sua famiglia. Simy ha denunciato l'accaduto, la notizia ha fatto il giro del web per lo sdegno generale, ...Il grave episodio era accaduto dopo la sfida persa dal Crotone contro il Bologna per 2 - 3. L'attaccante dei calabresi Simy aveva pubblicato sui social un messaggio d'rivolti a lui e a suo figlio. Non un caso isolato, perché qualche settimana prima era successo anche al compagno di squadra Adam Ounas. Oggi il sindaco di Crotone Vincenzo Voce ha ...La scorsa settimana il calciatore del Crotone Nwankwo Simy era stato vittima sui social di insulti razzisti e auguri di morte nei confronti del figlio. Il secondo caso, nel giro di pochi giorni, che c ...Il sindaco di Crotone Vincenzo Voce con l’assessore allo Sport Luca Bos si hanno incontrato, nella Casa Comunale, l’attaccante del Crotone Calcio Simeon Tochukwu Nwankwo Simy, vittima nei giorni scors ...