In discesa l'Rt nazionale, arrivano i cambi di colore (Di venerdì 26 marzo 2021) I primi effetti delle chiusure decise con l'ultimo Decreto legge cominciano a vedersi, dopo settimane di crescita per la prima volta scendono due indicatori fondamentali per capire lo stato della ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 26 marzo 2021) I primi effetti delle chiusure decise con l'ultimo Decreto legge cominciano a vedersi, dopo settimane di crescita per la prima volta scendono due indicatori fondamentali per capire lo stato della ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, l'Rt nazionale è in discesa a 1.08 #regioni - info_monari : RT @MediasetTgcom24: Covid, l'Rt nazionale è in discesa a 1.08 #regioni - _Vylmax : RT @MediasetTgcom24: Covid, l'Rt nazionale è in discesa a 1.08 #regioni - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Covid, l'Rt nazionale è in discesa a 1.08 #regioni - CiccioniSe : RT @MediasetTgcom24: Covid, l'Rt nazionale è in discesa a 1.08 #regioni -