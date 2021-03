Il New York Times vende il primo articolo in formato NFT a oltre mezzo milione di dollari (Di venerdì 26 marzo 2021) Anche il New York Times è entrato a far parte del mercato degli NFT, i Non Fungible Token. Dopo la vendita del primo tweet della storia per tre milioni di dollari, scritto da Jack Dorsey stesso come testo di prova, arriva anche la vendita del primo articolo del NYT creato appositamente per parlare di NFT che si intitola «Buy This Column on the Blockhain!» (ovvero «Compra questa colonna sulla blockchain»). Il meccanismo del Non Fungible Token permette di possedere una sorta di certificato digitale basato sulla blockchain che attesta la proprietà di un bene digitale nonostante questo sia replicabile infinite volte. LEGGI ANCHE >>> Se l’Italia è protagonista nella partita degli NFT (e del diritto d’autore sui social) Il primo articolo del New ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 26 marzo 2021) Anche il Newè entrato a far parte del mercato degli NFT, i Non Fungible Token. Dopo la vendita deltweet della storia per tre milioni di, scritto da Jack Dorsey stesso come testo di prova, arriva anche la vendita deldel NYT creato appositamente per parlare di NFT che si intitola «Buy This Column on the Blockhain!» (ovvero «Compra questa colonna sulla blockchain»). Il meccanismo del Non Fungible Token permette di possedere una sorta di certificato digitale basato sulla blockchain che attesta la proprietà di un bene digitale nonostante questo sia replicabile infinite volte. LEGGI ANCHE >>> Se l’Italia è protagonista nella partita degli NFT (e del diritto d’autore sui social) Ildel New ...

