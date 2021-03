FMI | banche dell’eurozona in grado di resistere alla pandemia

(Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Fondo Monetario Internazionale ritiene che ledella zona euro siano ben posizionate per superare lasenza subire contraccolpi. “Anche se laimpoverirà in modo significativo il capitale delle, le loro riserve sono sufficientemente grandi peral probabile impatto della crisi – ha affermato l’FMI in uno studio pubblicato oggi – Con le giuste politiche, lesaranno indi sostenere la ripresa con nuovi prestiti”. Nello scenario base ipotizzato dall’FMI (in cui le misure di sostegno al comparto non vengono ritirate bruscamente), il coefficiente patrimoniale CET1 aggregato per le grandidell’area euro diminuirà dal 14,7% al 13% entro la fine del 2021. L’erosione del capitale ...

