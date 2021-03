Flash Mob degli imprenditori del wedding: “Comparto allo stremo, subito data certa per ripartenza” (VIDEO) (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Caserta – Flash mob dei rappresentanti del settore wedding a Caserta, in piazza Carlo di Borbone, esterno della Reggia Vanvitelliana. Circa 100 titolari di aziende di tutte le categorie del Comparto eventi e cerimonie private, riunitesi in un gruppo denominato “Insieme per il wedding”, si sono ritrovati a protestare – così come in altre 29 città italiane – per ottenere un’attenzione maggiore da parte del governo, soprattutto una “data certa per la ripartenza”, lamentando perdite di fatturato, dovute alle restrizioni legate alla pandemia, che superano in media l’80%, più o meno lo stesso calo che si è avuto nell’organizzazione di matrimoni e altri eventi nel corso del 2020. “Il Comparto è completamente fermo pur dando lavoro ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Caserta –mob dei rappresentanti del settorea Caserta, in piazza Carlo di Borbone, esterno della Reggia Vanvitelliana. Circa 100 titolari di aziende di tutte le categorie deleventi e cerimonie private, riunitesi in un gruppo denominato “Insieme per il”, si sono ritrovati a protestare – così come in altre 29 città italiane – per ottenere un’attenzione maggiore da parte del governo, soprattutto una “per la”, lamentando perdite di fatturato, dovute alle restrizioni legate alla pandemia, che superano in media l’80%, più o meno lo stesso calo che si è avuto nell’organizzazione di matrimoni e altri eventi nel corso del 2020. “Ilè completamente fermo pur dando lavoro ...

